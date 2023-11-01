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2023
https://1prime.ru/commodities/20231101/842148997.html
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России
Товарно-сырьевые рынки
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Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале проектов... ПРАЙМ, 01.11.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, пшеница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – пшеница твердая) из Российской Федерации", — говорится в тексте проекта.
Предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз из РФ твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных межправсоглашений, а также на вывоз в качестве припасов и в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ за рубежом.
Запрет также не коснется твердой пшеницы, вывозимой для обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген и на космодроме Байконур, в республики Абхазия и Южная Осетия, а также в Белоруссию — в рамках Союзного государства.