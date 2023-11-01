С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ анализирует возможность снятия запрета на экспорт топлива, но сроки не определены, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Минэнерго США раскрыло информацию о запасах и добыче нефти за неделю

"Эта тема в работе, анализируем ситуацию и с ценами, и с объемами, и с производственными показателями. Мы должны быть готовы ко всем решениям, но время (снятия запрета — ред.) еще не определено", — сказал он журналистам в кулуарах ПМГФ, отвечая на вопрос о сроках снятия запрета на экспорт дизтоплива и бензина.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.