МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 23 по 30 октября вновь снизилась — на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. В Госдуму внесли проект об ограничении роста цен на топливо

Таким образом, цены снижаются пятую неделю подряд. В частности, неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 0,26%, или на 17 копеек — до 64,22 рубля за литр.

Средняя цена бензина на неделе с 23 по 30 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,24% — до 55 рублей за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,22%, до 55,13 рубля за литр.

Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,28%, или на 14 копеек — до 50,66 рубля; Аи-95 — на 0,25%, или на 14 копеек — до 55,34 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,04%, или на 3 копейки — до 68,27 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,14%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 52 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Коми — на 2,8%. При этом рост цен был зафиксирован в Республике Саха, Калужской области и Ханты-Мансийском автономной округе — на 0,1%.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 798,7 тысячи тонн, производство дизтоплива — на 3,5%, до 1,611 миллиона тонн.

Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные системные меры.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.