МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2023 года вырос в 2,75 раза (175,3%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 65,0 тонны, по серебру – в 2,24 раза (+124,0%) — до 122,3 тонны, сообщает биржа. Курс юаня на московской бирже упал впервые с 11 июля

В денежном выражении на Московской бирже в январе-октябре 2023 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 361,6 миллиарда рублей против 92,2 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Объем торгов в октябре текущего года составил 63,8 миллиарда рублей, в том числе 10,7 тонны золотом, и 14,3 тонны серебром (на 1,1 миллиарда рублей).

По итогам 2022 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (32,3 тонны) и серебром (78,7 тонны) на общую сумму 122,8 миллиарда рублей против 209,2 миллиарда рублей в 2021 году – 48,5 тонны и 40,2 тонны соответственно.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.