КИШИНЕВ, 2 ноя — ПРАЙМ. Молдавия не стала независимой от российского газа, она продолжает его потреблять через поставщика по тройной цене, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. В Молдавии назвали контракт на газ для Гагаузии незаконным

Ранее президент Молдавии Майя Санду и министр энергетики Виктор Парликов заявили, что республика полностью перестала зависеть от российского газа.

"Мы потребляем тот же российский газ, только через посредника и по тройной цене. Мы сами выбрали такую формулу расчета, которая зависит от котировок биржи. Россия приняла все наши условия, одобрили нам механизм расчета стоимости. Власти Молдавии не ожидали, что для них так все обернется", — сказал Пойсик.

С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. В холодный период годы стоимость газа на 70% зависит от TTF front month.

Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения — один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (0,92 доллара) без учета НДС.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).