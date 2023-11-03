МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор в связи с несоответствием двух партий пшеницы из РФ фитосанитарным требованиям Мексики усилит контроль за отгрузками зерновой продукции, говорится в сообщении ведомства. Россия будет добиваться снятия ограничений по экспорту зерна, заявили в МИД

Служба указывает, что в связи с получением нотификаций о несоответствии двух партий российской пшеницы фитосанитарным требованиям Мексики были проведены переговоры с представителями службы здравоохранения, безопасности и качества агропродовольственной продукции (SENASICA) Мексики.

"Представители службы заверили, что усилят контроль за экспортом зерновой продукции в Мексику в целях исключения отгрузок несоответствующей импортным требованиям продукции", — говорится в сообщении.

Промежуточные результаты расследований показали, что в результате повторного исследования контрольных проб сорных примесей не было выявлено; в отношении второй партии проверка продолжается, указывает ведомство.

Помимо этого, Россельхознадзор запросил дополнительную информацию — в частности, о применяемых мексиканской стороной способам отбора проб в портах и методике лабораторных исследований.

В свою очередь мексиканская сторона сообщила, что в случае единичных выявлений семян сорных растений партии будут отправляться на промышленную переработку, в том числе на мукомольные предприятия.