МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. ДЕФИЦИТА В РФ ПО ПОСТАВКАМ ТОПЛИВА АГРАРИЯМ НЕТ, СПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЁН, ЦЕНЫ ВЫРОВНЯЛИСЬ — КАБМИН

НОВАК ПОРУЧИЛ ФАС И МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАН ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ЗИМНЕЕ ДИЗТОПЛИВО НА ВЕСЬ ПЕРИОД СПРОСА НА ЭТОТ ТОВАР — КАБМИН

НОВАК ПОРУЧИЛ ФАС КОНТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ С РОЗНИЧНЫМИ ЦЕНАМИ НА ТОПЛИВО В НОВЫХ РЕГИОНАХ, НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, В ДАГЕСТАНЕ И СИБИРИ — КАБМИН

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