2023-11-03T19:37:11+03:00
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2023
https://1prime.ru/commodities/20231103/842172257.html
Правительство заявило об отсутствии дефицита поставок топлива аграриям
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
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ДЕФИЦИТА В РФ ПО ПОСТАВКАМ ТОПЛИВА АГРАРИЯМ НЕТ, СПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЁН, ЦЕНЫ ВЫРОВНЯЛИСЬ — КАБМИН НОВАК ПОРУЧИЛ ФАС И МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАН ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, бензин, россия, поставки топлива
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. ДЕФИЦИТА В РФ ПО ПОСТАВКАМ ТОПЛИВА АГРАРИЯМ НЕТ, СПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЁН, ЦЕНЫ ВЫРОВНЯЛИСЬ — КАБМИН
НОВАК ПОРУЧИЛ ФАС И МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАН ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ЗИМНЕЕ ДИЗТОПЛИВО НА ВЕСЬ ПЕРИОД СПРОСА НА ЭТОТ ТОВАР — КАБМИН
НОВАК ПОРУЧИЛ ФАС КОНТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ С РОЗНИЧНЫМИ ЦЕНАМИ НА ТОПЛИВО В НОВЫХ РЕГИОНАХ, НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, В ДАГЕСТАНЕ И СИБИРИ — КАБМИН
Новость дополняется.