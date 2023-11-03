АФИНЫ, 3 ноя — ПРАЙМ. Государственная газовая компания Греции DEPA Commerce ведет переговоры с "Газпромом" о ценах и условиях поставок российского газа в следующем году, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Теодорос Скилакакис, которого цитирует портал ot.gr издания "Икономикос тахидромос" (OT, "Финансовый курьер"). Эксперт заявил, что Молдавия продолжает потреблять российский газ

"Скилакакис подтвердил публикацию OT, согласно которой две компании сидят за столом переговоров по вопросам цен и пункта "бери или плати", то есть выплаты неустойки за объемы, которые, несмотря на взятые на себя обязательства, греческая компания не получила", — пишет издание.

"В заявлениях министра прозвучала озабоченность по поводу отпускных цен на российский природный газ, но главным образом по поводу доли этого топлива на греческом рынке", — отмечает издание.

"Европе удалось сократить количество российского газа с 40% до 9%. Однако в Греции дело обстоит иначе", — сказал министр, не став обнародовать данные о доле газа "Газпрома" в стране.

За первые девять месяцев текущего года российский газ, поступавший по газопроводу "Турецкий поток" (точка входа Сидирокастро), а также морским путем (СПГ), составил 40% от общего объема импорта, пишет издание.

"По некоторым неподтвержденным данным, этот объем значительно увеличился. Может быть, даже до 60%", — говорится в статье.

Скилакакис, отвечая на вопрос, влияет ли введенный Болгарией налог на стоимость импортируемого в Грецию российского газа, сказал, что "в отношении контракта DEPA Commerce – Газпром" этот налог не влияет. "Это связано с тем, что контракт предусматривает, что согласованная цена не может быть изменена налогом, введенным до Сидирокастро", — сказал он.

Однако министр подчеркнул, что "российский газ — сложный вопрос", и переговоры с "Газпромом" продолжаются.

Скилакакис дал понять, что российская компания не соблюдает условия контракта по ценам реализации в DEPA Commerce.

"Есть условия относительно цен, по которым реализуется газ по отношению к другим поставщикам", — сказал он.

Издание утверждало со ссылкой на анонимных греческих чиновников, что "Газпром" не может продавать газ другому клиенту на греческом рынке по более низким ценам по сравнению с контрактом, заключенным с DEPA Commerce.

Скилакакис также подчеркнул сложность вопроса в связи с политикой Европы по ограничению закупок российского газа.

Скилакакис при этом отказался – пока идут переговоры — отвечать на вопрос, возможно ли прекращение поставок российского газа.

Помимо государственной DEPA Commerce, в Греции российский природный газ импортируют Copelouzos Group и группа Mytilineos.

"ВОЙНА ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ"

Издание пишет, что фактически последние несколько недель идет война за российский газ, который поступает в Грецию и в балканские страны". "Война из-за российского газа разгорелась после того, как болгарский парламент принял закон о введении "транзитной платы" в размере 10,20 евро за мегаватт-час российского газа, проходящего через ее трубопроводную сеть в другие европейские государства. "Для греческой стороны стоит вопрос соблюдения условий контракта российским поставщиком. И это, как говорят источники, связано с тем, что "Газпром" обязан продавать газ DEPA дешевле, чем всем остальным своим клиентам в Греции. Чего он не делает. Кроме того, источники отмечают, что российская сторона стремится активировать пункт "бери или плати", который позволяет взыскать с DEPA и, соответственно, ее клиентов бремя 200 млн евро за объемы газа, которые она должна была купить, но не купила", — пишет издание.

"Правительственные источники указывают на то, что потребление газа было сокращено, и поэтому не удалось принять все оговоренные объемы. С другой стороны, они настаивают на том, что российская сторона, хотя и должна была предложить DEPA конкурентоспособную цену по сравнению с ее конкурентами, тем не менее, не сделала этого", — говорится в статье.