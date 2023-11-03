"Икономикос тахидромос": DEPA Commerce обсуждает с "Газпромом" поставки газа
АФИНЫ, 3 ноя — ПРАЙМ. Государственная газовая компания Греции DEPA Commerce ведет переговоры с "Газпромом" о ценах и условиях поставок российского газа в следующем году, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Теодорос Скилакакис, которого цитирует портал ot.gr издания "Икономикос тахидромос" (OT, "Финансовый курьер").
"Скилакакис подтвердил публикацию OT, согласно которой две компании сидят за столом переговоров по вопросам цен и пункта "бери или плати", то есть выплаты неустойки за объемы, которые, несмотря на взятые на себя обязательства, греческая компания не получила", — пишет издание.
"В заявлениях министра прозвучала озабоченность по поводу отпускных цен на российский природный газ, но главным образом по поводу доли этого топлива на греческом рынке", — отмечает издание.
"Европе удалось сократить количество российского газа с 40% до 9%. Однако в Греции дело обстоит иначе", — сказал министр, не став обнародовать данные о доле газа "Газпрома" в стране.
За первые девять месяцев текущего года российский газ, поступавший по газопроводу "Турецкий поток" (точка входа Сидирокастро), а также морским путем (СПГ), составил 40% от общего объема импорта, пишет издание.
"По некоторым неподтвержденным данным, этот объем значительно увеличился. Может быть, даже до 60%", — говорится в статье.
Скилакакис, отвечая на вопрос, влияет ли введенный Болгарией налог на стоимость импортируемого в Грецию российского газа, сказал, что "в отношении контракта DEPA Commerce – Газпром" этот налог не влияет. "Это связано с тем, что контракт предусматривает, что согласованная цена не может быть изменена налогом, введенным до Сидирокастро", — сказал он.
Однако министр подчеркнул, что "российский газ — сложный вопрос", и переговоры с "Газпромом" продолжаются.
Скилакакис дал понять, что российская компания не соблюдает условия контракта по ценам реализации в DEPA Commerce.
"Есть условия относительно цен, по которым реализуется газ по отношению к другим поставщикам", — сказал он.
Издание утверждало со ссылкой на анонимных греческих чиновников, что "Газпром" не может продавать газ другому клиенту на греческом рынке по более низким ценам по сравнению с контрактом, заключенным с DEPA Commerce.
Скилакакис также подчеркнул сложность вопроса в связи с политикой Европы по ограничению закупок российского газа.
Скилакакис при этом отказался – пока идут переговоры — отвечать на вопрос, возможно ли прекращение поставок российского газа.
Помимо государственной DEPA Commerce, в Греции российский природный газ импортируют Copelouzos Group и группа Mytilineos.
"ВОЙНА ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ"
Издание пишет, что фактически последние несколько недель идет война за российский газ, который поступает в Грецию и в балканские страны". "Война из-за российского газа разгорелась после того, как болгарский парламент принял закон о введении "транзитной платы" в размере 10,20 евро за мегаватт-час российского газа, проходящего через ее трубопроводную сеть в другие европейские государства. "Для греческой стороны стоит вопрос соблюдения условий контракта российским поставщиком. И это, как говорят источники, связано с тем, что "Газпром" обязан продавать газ DEPA дешевле, чем всем остальным своим клиентам в Греции. Чего он не делает. Кроме того, источники отмечают, что российская сторона стремится активировать пункт "бери или плати", который позволяет взыскать с DEPA и, соответственно, ее клиентов бремя 200 млн евро за объемы газа, которые она должна была купить, но не купила", — пишет издание.
"Правительственные источники указывают на то, что потребление газа было сокращено, и поэтому не удалось принять все оговоренные объемы. С другой стороны, они настаивают на том, что российская сторона, хотя и должна была предложить DEPA конкурентоспособную цену по сравнению с ее конкурентами, тем не менее, не сделала этого", — говорится в статье.
https://1prime.ru/commodities/20231103/842173075.html