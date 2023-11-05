МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а вместе с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка, при этом лидерами по объемам экспорта этого сырья стали ОАЭ и Европа, рассказало РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с "кровавыми алмазами". Российские алмазы войдут в новый пакет санкций, заявила глава ЕК

Так, по данным за прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию — это рекордные 35% рынка. До этого начиная с 2004 года Россия в мировом производстве алмазов занимала лишь от 22% до 33% в год.

Еще 61,6 миллиона карат было добыто в странах Африки. Самыми большими производителями алмазов на континенте стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южная Африка (9,7 миллиона карат). Кроме Африки, в лидерах по объемам производства в Кимберлийском процессе оказались Канада (16,3 миллиона карат) и Бразилия (158 тысяч карат).

В то же время основными экспортерами алмазного сырья оказались далеко не те страны, которые его производят. Больше всего алмазов в 2022 году продали Объединенные Арабские Эмираты — 89,4 миллиона карат (27% от мирового экспорта), и Евросоюз — 75,2 миллиона карат (22,7%), которые вообще не добывали этот камень.

Также в топе стран по объемам поставок этих драгоценных камней на мировой рынок оказались Россия (36,7 миллиона карат — 11,1%), Ботсвана (27,1 миллиона карат), не производящая собственные алмазы Индия (26,1 миллиона карат), Канада (16,3 миллиона карат), Конго (11,6 миллиона карат) и Южная Африка (10,8 миллиона карат).

Ранее поступила информация, что Еврокомисия анонсировала 12-ый пакет антироссийских санкций. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что на этой раз рестрикции будут наложены и на импорт российских алмазов. Уточнялось, что документ должен быть согласован со странами-участницами G7.

Агенство Bloomberg передавало, что новый пакет может включить санкции на химикаты, применяемые в военных целях, обработанные металлы, продуукцию из алюминия, оборудование для строительства и перевозок, а также сварочное оборудование.

США, в свою очередь, также расширили санкционный список, включив в него еще 12 российских компаний. Под санкции попали "Почта банк" и "Абсолют банк". Также рестрикции были наложены на "СПБ биржу".