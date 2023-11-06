2023-11-06T21:37:00+03:00
2023-11-06T21:37:03+03:00
2023-11-06T21:37:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231106/842184462.html
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 5,7%
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник снизились на 5,7%, до 501,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские... ПРАЙМ, 06.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, в мире, европа, биржевые цены на газ, газ, товарно-сырьевая биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/44/841444496.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/44/841444496.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20231106/842184168.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник снизились на 5,7%, до 501,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 517,5 доллара (–2,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 521,4 доллара (–1,9%), минимум — 495,7 доллара (–6,8%). Последние фьючерсы торговались по 501,5 доллара (–5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 531,7 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов, достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.