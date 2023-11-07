МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Совету директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рекомендовано сократить сроки самовывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом до 8 с 10 рабочих дней, сообщила пресс-служба биржи. "СПБ Биржа" будет совещаться по торгам иностранными бумагами до семи дней

"Совет секции "Нефтепродукты" рекомендовал утвердить новые правила проведения организованных торгов в новой редакции… для условия поставки "самовывоз автомобильным транспортом": сокращены сроки поставки товара с 10 до 8 рабочих дней", — говорится в сообщении.

Также совет секции предложил установить повышенный размер неустойки за удержание цистерн в течение пяти суток и более.

Кроме того, совету директоров рекомендовано установить допустимый размер недогруза поставщиком и невыборки покупателем, за который не взимается неустойка: менее 5 тонн при объеме договора в размере не более 50 тонн, а также до 10% при объеме договора, превышающем 50 тонн. Соответствующее изменение относятся к поставкам на условиях самовывоза автотранспортом.

В прошлом месяце СПбМТСБ отстранила от торгов топливом 15 частных трейдеров за многократное неисполнение обязательств по договорам. Речь шла об обязательствах по договорам, заключенным в условиях "избыточной ценовой волатильности" в сентябре. СПбМТСБ в течение этого времени фиксировала большое количество заявок на покупку нефтепродуктов, но в итоге некоторые трейдеры не исполняли обязательства по их приобретению.