2023-11-08T16:27:39+03:00
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2023-11-08T16:27:39+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231108/842209522.html
Шульгинов обсуждает возможность снятия запрета на экспорт бензина
Товарно-сырьевые рынки
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ШУЛЬГИНОВ О ВОЗМОЖНОСТИ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА: ОБСУЖДАЕМ — И АИ-92, И АИ-95 Новость дополняется. ПРАЙМ, 08.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, экспорт бензина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ШУЛЬГИНОВ О ВОЗМОЖНОСТИ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА: ОБСУЖДАЕМ — И АИ-92, И АИ-95
Новость дополняется.