ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. США до сих пор закупают из России порядка двадцати процентов топлива для своих ядерных реакторов, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. США дали время остановить операции с санкционными компаниями России

"Около 20% топлива, которое используется нашими атомными реакторами здесь в Соединенных Штатах, все еще поступает из России", — сообщил он 8 ноября на слушаниях в сенате США.

Пайетт отметил, что для снижения зависимости от российского топлива, президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно 2,2 миллиарда долларов и что американская администрация положительно смотрит на возможность введения запрета на импорт российского ядерного топлива.

7 ноября глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны.

В конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 6 миллиардов долларов на усиление безопасности, в том числе, в сфере энергетики. В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".