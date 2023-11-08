ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. США до сих пор закупают из России порядка двадцати процентов топлива для своих ядерных реакторов, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

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"Около 20% топлива, которое используется нашими атомными реакторами здесь в Соединенных Штатах, все еще поступает из России", — сообщил он 8 ноября на слушаниях в сенате США.

Пайетт отметил, что для снижения зависимости от российского топлива, президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно 2,2 миллиарда долларов и что американская администрация положительно смотрит на возможность введения запрета на импорт российского ядерного топлива.

7 ноября глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны.

В конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 6 миллиардов долларов на усиление безопасности, в том числе, в сфере энергетики. В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".