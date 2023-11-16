МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев текущего финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на данные министерства торговли Индии. Индия получила преимущество при покупке российской нефти, пишет СМИ

"Импорт Индии из России вырос на 64% до 36,27 миллиарда долларов в период с апреля по октябрь этого финансового года… Благодаря этому Россия стала вторым по величине источником импорта Индии в течение первых семи месяцев текущего финансового года", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что рост импорта произошел за счет увеличения поставок сырой нефти и удобрений.