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2023
https://1prime.ru/commodities/20231116/842279100.html
Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии, пишет СМИ
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев текущего финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на данные министерства... ПРАЙМ, 16.11.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, индия, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев текущего финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на данные министерства торговли Индии.
"Импорт Индии из России вырос на 64% до 36,27 миллиарда долларов в период с апреля по октябрь этого финансового года… Благодаря этому Россия стала вторым по величине источником импорта Индии в течение первых семи месяцев текущего финансового года", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что рост импорта произошел за счет увеличения поставок сырой нефти и удобрений.