МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре увеличился на 3% и достиг 34,7 миллиона тонн, что является самым высоким месячным показателем с апреля 2023 года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Эксперты назвали причины роста экспорта российского СПГ

"В октябре 2023 года мировой экспорт СПГ увеличился на 3% (1,02 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 34,7 миллиона тонн, что является самым высоким месячным показателем с апреля 2023 года", – говорится в докладе.

Уточняется, что в период с января по октябрь совокупный объем мирового экспорта СПГ вырос на 3,5% (11,61 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 339,2 миллиона тонн.

Общее количество отгрузок СПГ, экспортированного по всему миру, в октябре увеличилось на 5% по сравнению с октябрем в предыдущего года, достигнув 524 отгрузок, также говорится в докладе. Отмечается, что с января по октябрь общее количество поставок достигло 5171. Показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 1%, или на 35 грузов.

Также во ФСЭГ уточняют, что за этот период по сравнению с январем–октябрем 2022 года увеличилось количество грузов из США (85), Алжира (51) и Норвегии (30). Наибольший процентный прирост экспорта грузов зафиксирован в Норвегии – 91%, далее следуют Алжир (30%) и Перу (24%), подсчитали во ФСЭГ.