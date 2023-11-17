МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ. Байден прокомментировал уровень цен на бензин в США

"Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что запрет снят "в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина". При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры.

Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводилась заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%.