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Возврат запрета на экспорт бензина возможен, заявило Минэнерго
Товарно-сырьевые рынки
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Минэнерго РФ после снятия запрета на экспорт бензина из страны продолжит следить за ситуацией на топливном рынке, не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на... ПРАЙМ, 17.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ после снятия запрета на экспорт бензина из страны продолжит следить за ситуацией на топливном рынке, не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки, сообщило министерство.
Правительство РФ с 17 ноября сняло запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября. Эта мера была направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке топлива. Тогда же был введен запрет на экспорт дизельного топлива, правительство ослабило его в начале октября, разрешив поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.
"Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости", — сообщило Минэнерго.