МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ после снятия запрета на экспорт бензина из страны продолжит следить за ситуацией на топливном рынке, не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки, сообщило министерство. В Аргентине оценили ситуацию с нехваткой бензина в стране

Правительство РФ с 17 ноября сняло запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября. Эта мера была направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке топлива. Тогда же был введен запрет на экспорт дизельного топлива, правительство ослабило его в начале октября, разрешив поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.

"Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости", — сообщило Минэнерго.