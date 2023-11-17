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2023
https://1prime.ru/commodities/20231117/842301224.html
Минэнерго заявило о профиците бензина в России
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Внутренний рынок России насыщен бензином, создан профицит его предложения, в том числе на бирже, запасы составляют два миллиона тонн, сообщило Минэнерго РФ. 17 ноября Минэнерго РФ... ПРАЙМ, 17.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, бензин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Внутренний рынок России насыщен бензином, создан профицит его предложения, в том числе на бирже, запасы составляют два миллиона тонн, сообщило Минэнерго РФ.
17 ноября Минэнерго РФ сообщило, что правительство с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина.
"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации", — говорится в его сообщении.
"В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн", — добавляет министерство.