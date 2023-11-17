МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Внутренний рынок России насыщен бензином, создан профицит его предложения, в том числе на бирже, запасы составляют два миллиона тонн, сообщило Минэнерго РФ. Правительство временно разрешило экспорт бензина

17 ноября Минэнерго РФ сообщило, что правительство с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации", — говорится в его сообщении.

"В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн", — добавляет министерство.