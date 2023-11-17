МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Отмена запрета на экспорт бензина из РФ не приведет к проблемам с ростом его стоимости внутри страны, так как нефтекомпаниям вернули полные выплаты по демпферу, сказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Минэнерго заявило о профиците бензина в России

Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило ранее Минэнерго РФ.

"Проблемы с повышением цены не будет. Потому что летом и в сентябре, когда цена росла, там еще дополнительные проблемы накладывались. Основная проблема все-таки была в демпфирующем механизме", — сказал Юшков.

В апреле глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал корректировку топливного демпфера. Он говорил, что она позволит вдвое снизить "завышенную за счет средств бюджета" маржу нефтепереработчиков. Механизм был скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года: выплаты нефтекомпаниям из бюджета РФ сокращались вдвое. "По сути, нефтяники хотели компенсировать то, чего они недополучают от государства, за счет потребителей", — добавил Юшков.

Кроме того, по словам собеседника агентства, на дестабилизацию цен на бензин внутри страны мог также повлиять высокий спрос на этот вид топлива летом. Традиционно в летнее время в России возрастает потребление бензина, в особенности марки Аи-95. Эта тенденция стала еще более выраженной со времен пандемии, когда начал широко развиваться внутренний туризм, считает эксперт.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры.

Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводилась заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%.