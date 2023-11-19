МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Гонконг стал крупнейшим хабом для торговли российским золотом, обогнав Дубай и Лондо, сообщает издание Bloomberg. Золото в Индии пользовалось спросом, несмотря на высокие цены

Сообщается, что Гонконг с начала года закупил около 68 тонн российского золота, это в 4 раза больше, чем за весь 2022 год. Издание отмечает, что такое положение дел обусловлено был вызван санкциями США в отношении крупных золотодобывающих компаний России, а также ужесточением регулирования в ОАЭ.

По информации агентства, до начала российской спецоперации на Украине все российское золото хранилось в лондонских хранилищах, однако после введения антироссийских санкций поставки в Британию прекратились. Тогда Дубай стал основным бенефециаром.

Отмечается, что в последнее время объемы поставок российского золота в ОАЭ заметно уменьшились из-за ужесточения регулирования в стране. Также повлияли и весенние санкции США в отношении крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полюс" и Polymetal.

В результате компании ОАЭ перенаправили поставки в Гонконг, который исторически является крупнейшим каналом для золота, поступающего в Китай. Пекин сохраняет тесные связи с Москвой и готов наращивать торговлю с Россией.