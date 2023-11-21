ЖЕНЕВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдовы в течение октября 2023 года на сумму 874 миллиона долларов, не нарушая действующего эмбарго, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. Цены на золото остаются у двухнедельных максимумов на ослаблении доллара

"По состоянию на октябрь 2023 года импорт из России составил 776 миллионов франков (около 877 миллионов долларов — ред.), из которых 773,2 миллиона франков (874 миллиона долларов — ред.) (14 208 килограммов) были получены в результате поставок золота российского происхождения из Великобритании (772,6 миллиона франков) и Республики Молдова (0,6 миллиона франков). Эти партии золота соответствовали условиям, действовавшим на момент их ввоза", — сказано в документе.

По данным швейцарской таможни, экспорт в Россию составил 228 миллионов долларов, из которых 183 миллиона пришлись на химико-фармацевтическую продукцию.

Ранее Швейцария приняла один из пакетов санкций ЕС, который включал в себя эмбарго на поставки золота из России — эта мера вступила в силу 4 августа 2022 года. Тем не менее, как разъясняли позже швейцарские власти, золото, которое было вывезено из РФ до введения эмбарго и произведено российскими золотоперерабатывающими заводами до 7 марта прошлого года, не подпадает под санкции — это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны.