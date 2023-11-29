МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект совместного приказа с Минэнерго России, который устанавливает норматив продаж на бирже в 10% от общего числа реализованной продукции для нефтяного ортоксилола, нефтяного толуола, стирола и синтетического технического фенола, соответствующий документ размещен на портале правовой информации. ФАС согласовала ходатайство "Туризма РФ" о покупке доли в "Коприно Посад"

"Утвердить: минимальную величину продаваемых на бирже отдельных категорий товаров производства химической и нефтехимической промышленности, произведенных и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих оптовых товарных рынках, согласно приложению № 1 к настоящему приказу", — говорится в проекте приказа.

Уточняется, что для продуктов "ортоксилол нефтяной", "толуол нефтяной", "стирол" и "фенол синтетический технический" норматив составит "десять процентов от среднеарифметического значения объемов… реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, на территории Российской Федерации за три года, предшествующих году расчета величины продаваемого на бирже".

В сентябре замглавы ФАС Виталий Королев сообщал, что это ведомство и Минэнерго России подготовили приказ, который закрепляет перечень продукции нефтегазохимии для реализации таких товаров через биржу, и формирует национальные ценовые индикаторы. По его словам, этот совместный приказ предусматривает реализацию на бирже таких товаров, как нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и фенол, а после вывода этих товаров на биржу ФАС рассмотрит вопрос о расширении товарной линейки нефтегазохимической продукции.

Позднее глава ФАС Максим Шаскольский сообщал журналистам, что совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ, который закрепляет перечень продукции нефтегазохимии для реализации таких товаров через биржу, может быть подписан до конца текущего года.

В апреле ФАС объясняла необходимость создания отечественных индикаторов (в частности, на продукты нефтегазохимической промышленности) тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе.