МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет почти на 1%, достигая рекордной стоимости выше 2100 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Байден рекордно истощил стратегический запас нефти США, передает Fox News

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2107,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.

Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 13 декабря. Согласно CME Group, 97,8% аналитиков прогнозируют очередное сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%

Инвесторы при этом ожидают ряд данных, которые также будет оценивать ФРС. Так, в четверг выйдет информация о количестве первичных заявок на пособие по безработице, поданных за неделю по 2 декабря. Ожидается, что их число выросло на 5 тысяч, до 223 тысяч. А в пятницу станет известен показатель безработицы в стране, эксперты прогнозируют его сохранение по итогам ноября на уровне 3,9%.

"Рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно "расти", и будет "расти" при первых признаках рецессии", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда (Kyle Rodda).