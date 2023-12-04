Стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в $2100 за тройскую унцию
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет почти на 1%, достигая рекордной стоимости выше 2100 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2107,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.
Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 13 декабря. Согласно CME Group, 97,8% аналитиков прогнозируют очередное сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%
Инвесторы при этом ожидают ряд данных, которые также будет оценивать ФРС. Так, в четверг выйдет информация о количестве первичных заявок на пособие по безработице, поданных за неделю по 2 декабря. Ожидается, что их число выросло на 5 тысяч, до 223 тысяч. А в пятницу станет известен показатель безработицы в стране, эксперты прогнозируют его сохранение по итогам ноября на уровне 3,9%.
"Рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно "расти", и будет "расти" при первых признаках рецессии", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда (Kyle Rodda).
https://1prime.ru/commodities/20231204/842445817.html