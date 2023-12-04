МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Закрепление котировок золота выше 2080 долларов за тройскую унцию может стать драйвером продолжения роста цен на драгоценный металл, на горизонте 2024 года возможно движение цен на золото в коридоре 2100-2300 долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Эксперт назвал способ снизить объем нераспроданного жилья в России

Биржевая цена золота в понедельник утром впервые в истории преодолела отметку в 2100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. По состоянию на 15:57 мск цена за тройскую унцию золота составляла 2088 долларов.

"При закреплении котировок в ближайшее время выше 2080 долларов за тройскую унцию возможно продолжение восходящего движения. В качестве значимого уровня сопротивления по золоту сейчас можно выделить район 2200–2210 долларов за тройскую унцию. На горизонте 2024 года допускаем движение цен в коридоре 2100-2300 долларов", — поделился прогнозом Пучкарев.

Текущий рост котировок на драгоценный металл эксперт связал с очередным витком обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также с новостями об атаках на коммерческие судна в Красном море. По словам Пучкарева, среднесрочный спрос на золото поддерживается снижением доходностей по долларовым государственным облигациям США и ростом реальных процентных ставок. От чего спасает золото

Ранее в конце ноября Всемирный банк предоставил прогноз, в котором была обозначена связь между эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ценами на сырьевых рынках. В соответствии с заявлением Всемирного банка, некоторые сырьевые товары, такие как золото, более подвержены резкому росту стоимости в нестабильных ситуациях.