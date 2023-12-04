МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" ожидает сбалансированного (по спросу и предложению) мирового рынка рафинированной меди в 2023-2024 годах, следует из отраслевого обзора компании.

Вывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

"Норникель" повысил прогноз профицита никеля на мировом рынке

"Мы ожидаем, что рынок рафинированной меди будет сбалансированным как в 2023 году, так и в 2024 году", — говорится в материалах. Однако в долгосрочной перспективе для предотвращения образования дефицита меди потребуется больше новых проектов, поскольку спрос на металл повысится на фоне увеличения электрификации транспорта, развития ВИЭ и сопутствующего расширения электрических сетей.

"Норникель" ожидает, что в 2023 году мировой объём добычи меди увеличится на 2%, а в 2024 году прирост составит 3%, чему будет способствовать запуск таких проектов как Quebrada Blanca Phase 2 (Чили) и Oyu Tolgoi (Монголия), начало производства концентрата на Удоканском месторождении (Россия), а также реализация программы увеличения производственной мощности месторождения Kamoa Kakula (ДРК).

"Мы предполагаем, что производство рафинированной меди увеличится на 4% и 2% в 2023 и 2024 годах соответственно за счет ввода в эксплуатацию новых рафинировочных мощностей в Китае. Перебои в поставках металла ожидаются на уровне около 5,5%, что близко к среднему значению", — сообщает также ГМК.

В 2023 году, как отмечает "Норникель", снижение цены меди было связано с ужесточением в ряде стран денежно-кредитной политики, не оправдавшими ожидания темпами экономического роста Китая, а также со слабыми экономическими показателями в других регионах.

Спрос в 2023 году на медь в Европе (-4% год к году) и Северной Америке (-2%) снизился на фоне незначительного экономического роста. Увеличение спроса в Китае (+5%) оказалось меньше, чем предполагалось в начале года, и в совокупности с увеличением импорта медного концентрата и лома, ввиду запуска новых перерабатывающих мощностей, способствовало увеличению мировых биржевых запасов, хотя они все еще находятся на исторически низких уровнях. В 2023-2024 годах ГМК ожидает рост потребления на 2% и на 3%.