МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" ожидает сбалансированного (по спросу и предложению) мирового рынка рафинированной меди в 2023-2024 годах, следует из отраслевого обзора компании. "Норникель" повысил прогноз профицита никеля на мировом рынке

"Мы ожидаем, что рынок рафинированной меди будет сбалансированным как в 2023 году, так и в 2024 году", — говорится в материалах. Однако в долгосрочной перспективе для предотвращения образования дефицита меди потребуется больше новых проектов, поскольку спрос на металл повысится на фоне увеличения электрификации транспорта, развития ВИЭ и сопутствующего расширения электрических сетей.

"Норникель" ожидает, что в 2023 году мировой объём добычи меди увеличится на 2%, а в 2024 году прирост составит 3%, чему будет способствовать запуск таких проектов как Quebrada Blanca Phase 2 (Чили) и Oyu Tolgoi (Монголия), начало производства концентрата на Удоканском месторождении (Россия), а также реализация программы увеличения производственной мощности месторождения Kamoa Kakula (ДРК).

"Мы предполагаем, что производство рафинированной меди увеличится на 4% и 2% в 2023 и 2024 годах соответственно за счет ввода в эксплуатацию новых рафинировочных мощностей в Китае. Перебои в поставках металла ожидаются на уровне около 5,5%, что близко к среднему значению", — сообщает также ГМК.

В 2023 году, как отмечает "Норникель", снижение цены меди было связано с ужесточением в ряде стран денежно-кредитной политики, не оправдавшими ожидания темпами экономического роста Китая, а также со слабыми экономическими показателями в других регионах.

Спрос в 2023 году на медь в Европе (-4% год к году) и Северной Америке (-2%) снизился на фоне незначительного экономического роста. Увеличение спроса в Китае (+5%) оказалось меньше, чем предполагалось в начале года, и в совокупности с увеличением импорта медного концентрата и лома, ввиду запуска новых перерабатывающих мощностей, способствовало увеличению мировых биржевых запасов, хотя они все еще находятся на исторически низких уровнях. В 2023-2024 годах ГМК ожидает рост потребления на 2% и на 3%.