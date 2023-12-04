МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 декабря ограничивает ввоз семян в сопровождении документов нидерландской лаборатории Rijk Zwaan Production B.V. Naktuinbouw Authorized Laboratories, следует из сообщения регулятора. Отраслевые союзы предупредили о рисках введения квот на импорт семян

"Россельхознадзор с 6 декабря 2023 года запрещает ввоз семян в сопровождении документов, подтверждающих испытания семян на сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Rijk Zwaan Production B.V. Naktuinbouw Authorized Laboratories (Нидерланды)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничительные меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕЭС объекта – бактериальной пятнистости тыквенных культур, а также низких показателей всхожести семян.