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2023
https://1prime.ru/commodities/20231204/842454879.html
Россельхознадзор запретит ввоз семян с бумагами нидерландской лаборатории
Товарно-сырьевые рынки
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Россельхознадзор с 6 декабря ограничивает ввоз семян в сопровождении документов нидерландской лаборатории Rijk Zwaan Production B.V. Naktuinbouw Authorized Laboratories, следует... ПРАЙМ, 04.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, запрет ввоза, нидерланды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 декабря ограничивает ввоз семян в сопровождении документов нидерландской лаборатории Rijk Zwaan Production B.V. Naktuinbouw Authorized Laboratories, следует из сообщения регулятора.
"Россельхознадзор с 6 декабря 2023 года запрещает ввоз семян в сопровождении документов, подтверждающих испытания семян на сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Rijk Zwaan Production B.V. Naktuinbouw Authorized Laboratories (Нидерланды)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничительные меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕЭС объекта – бактериальной пятнистости тыквенных культур, а также низких показателей всхожести семян.