МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 11 торговых дней снизилась более чем на 14%, достигнув отметок весны этого года, следует из материалов торгов. Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за вторник снизилась на 0,51%, до 44 523 рублей за тонну. Последний раз Аи-92 на бирже стоил меньше 45 тысяч рублей в марте. Продолжил дешеветь и бензин Аи-95: по итогам торговой сессии его цена снизилась на 0,28%, до 47 925 рублей за тонну.

В то же время на бирже дорожает летнее дизельное топливо. 5 декабря его стоимость выросла на 0,35%, до 55 413 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,19%, до 53 751 рубля за тонну, зимнее — на 1%, до 69 705 рублей.

Цена мазута по итогам вторника упала на 7,62%, до 15 466 рублей за тонну, авиакеросина — снизилась на 1,85%, до 77 502 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 2,54%, до 25 258 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ сейчас составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.