Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов впервые с 4 июля
ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT УПАЛА НИЖЕ $75 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 4 ИЮЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется…
https://1prime.ru/commodities/20231206/842482441.html
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ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT УПАЛА НИЖЕ $75 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 4 ИЮЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется…
https://1prime.ru/commodities/20231206/842482441.html
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