МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз России предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в РФ семян ряда сельскохозяйственных культур, включая картофель, сахарную свеклу и подсолнечник, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минсельхоз заявил об увеличении пошлины на экспорт пшеницы

"Утвердить: с 23 января по 31 декабря 2024 года включительно объемы количественных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию в отношении картофеля семенного, свежего или охлажденного…, пшеницы и меслин семенных…, ржи семенной…, ячменя семенного…, кукурузы семенной…, соевых бобов семенных…, семян рапса…, семян подсолнечника… и семян сахарной свеклы", — говорится в тексте проекта.

В приложении к постановлению министерство указывает предлагаемые объемы ввоза семян, при этом в отношении семян нескольких сельхозкультур предлагается установить нулевые квоты — это пшеница, рожь и соевые бобы. Возможная квота для семян пивоваренного ячменя указана в объеме 0,6 тысячи тонн, для семян кукурузы — в 5 тысяч тонн, в том числе 0,6 тысячи тонн для восковидной, для гибридных семян рапса и сахарной свеклы — по 2 тысячи тонн. Размер ограничений по ввозу гибридных семян подсолнечника — 7 тысяч тонн, семян картофеля — 16 тысяч тонн.

Помимо этого, министерством разработаны правила распределения между участниками внешнеторговой деятельности объемов количественных ограничений на ввоз: в приложении к проекту указаны формула расчета квоты, распределяемой импортерам, приводятся список необходимых документов, порядок подтверждения целевого назначения ввозимых семян, а также основания для отказа во ввозе. Решение о распределении квот, согласно проекту документа, Минсельхоз должен принять до 22 января 2024 года.

Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября. Объем квот на импорт семян и список компаний-поставщиков планировалось утвердить до конца текущего года, сообщала в начале октября первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут: по ее словам, итоговые параметры квот будут определяться, исходя из потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом наличия у поставщика плана по локализации производства на территории РФ. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны до 1 марта 2024 года представить в министерство планы локализации производства.