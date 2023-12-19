2023-12-19T13:01:51+03:00
2023-12-19T13:01:51+03:00
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Национальная товарная биржа расширит базу расчета биржевого индекса пшеницы
Товарно-сырьевые рынки
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Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) в следующем году расширит базу расчета биржевого индекса пшеницы, сообщается в пресс-релизе НТБ. "В 2024 году... ПРАЙМ, 19.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) в следующем году расширит базу расчета биржевого индекса пшеницы, сообщается в пресс-релизе НТБ.
"В 2024 году национальная товарная биржа (НТБ) расширит базу расчета индекса пшеницы на условиях поставки "CPT Новороссийск" на фоне роста объемов операций на биржевых товарных аукционах по закупке пшеницы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в базу расчета биржевого индекса пшеницы войдут результаты торгов на аукционах, проводимых двумя крупными компаниями-экспортерами — "ОЗК Трейдинг" (Группа "ОЗК") и "Деметра Трейдинг" (Группа "Деметра-Холдинг"), что придаст этому ценовому индикатору дополнительную репрезентативность. В настоящее время индекс формируют только аукционы "ОЗК Трейдинга".
Уточняется, что решение о расширении базы расчета индекса пшеницы принято в соответствии с рекомендациями экспертного совета по индексам рынка агропродукции.
"НТБ рассчитывает биржевой индекс пшеницы с мая 2022 года. Он отражает стоимость тонны пшеницы с поставкой на базисе "CPT Новороссийск", определяемую по итогам торговой сессии на товарных аукционах АО "НТБ", — отметили там же.