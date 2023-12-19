2023-12-19T15:10:15+03:00
2023-12-19T15:10:15+03:00
2023-12-19T15:10:15+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231219/842611033.html
Россия сможет поставлять в Китай кукурузу и рис со всех регионов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поставки кукурузы и риса из России в Китай можно будет осуществлять со всей территории России, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ведомство указывает, что во вторник в... ПРАЙМ, 19.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, китай, кукуруза, рис
https://cdnn.1prime.ru/images/83914/92/839149232.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83914/92/839149232.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83914/92/839149231.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83914/92/839149231.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83914/92/839149219.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83914/92/839149219.jpg
https://1prime.ru/finance/20231219/842607608.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Поставки кукурузы и риса из России в Китай можно будет осуществлять со всей территории России, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что во вторник в Пекине руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протоколы, открывающие новые торговые возможности в сотрудничестве между странами.
"Подписано дополнение о внесении изменений в протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, которые дают право российским предприятиям начать поставки кукурузы и риса со всех регионов России", — говорится в сообщении.
Сейчас экспорт ограничен Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью.
Между тем сейчас в РФ действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы. Он был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз — до 31 декабря 2023 года. Минсельхоз РФ предлагал продлить действие запрета до 30 июня 2024 года.