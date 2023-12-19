МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Поставки кукурузы и риса из России в Китай можно будет осуществлять со всей территории России, говорится в сообщении Россельхознадзора. Россия и Китай наращивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин

Ведомство указывает, что во вторник в Пекине руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протоколы, открывающие новые торговые возможности в сотрудничестве между странами.

"Подписано дополнение о внесении изменений в протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, которые дают право российским предприятиям начать поставки кукурузы и риса со всех регионов России", — говорится в сообщении.

Сейчас экспорт ограничен Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью.

Между тем сейчас в РФ действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы. Он был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз — до 31 декабря 2023 года. Минсельхоз РФ предлагал продлить действие запрета до 30 июня 2024 года.