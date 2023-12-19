МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. В России нашли способ сдержать цены на яйца за счет импорта

"19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в сообщении.

В воскресенье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.