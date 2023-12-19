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2023
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Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию
Товарно-сырьевые рынки
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Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. "19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена... ПРАЙМ, 19.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, азербайджан, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора.
"19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в сообщении.
В воскресенье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.