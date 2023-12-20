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2023
https://1prime.ru/commodities/20231220/842619695.html
De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 9 ноября по 19 декабря) в 1,5 раза по сравнению с предыдущим... ПРАЙМ, 20.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 9 ноября по 19 декабря) в 1,5 раза по сравнению с предыдущим циклом — до 130 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Предыдущий, девятый бизнес-цикл длился с 4 октября по 3 ноября. Продажи за тот период составили 86 миллионов долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в десятом бизнес-цикле упали в 3,2 раза. Годом ранее показатель составлял 417 миллионов долларов.
"В последнем бизнес-цикле 2023 года De Beers продолжила показывать более низкие уровни предложения алмазного сырья в соответствии с текущим спросом. По мере того, как в конце года наступает праздничный сезон, мы видим признаки того, что алмазная отрасль восстанавливает баланс между оптовым предложением и спросом", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.