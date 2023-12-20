МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 9 ноября по 19 декабря) в 1,5 раза по сравнению с предыдущим циклом — до 130 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. АЛРОСА и De Beers пошли на "отчаянные шаги" ради цен на алмазы

Предыдущий, девятый бизнес-цикл длился с 4 октября по 3 ноября. Продажи за тот период составили 86 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в десятом бизнес-цикле упали в 3,2 раза. Годом ранее показатель составлял 417 миллионов долларов.

"В последнем бизнес-цикле 2023 года De Beers продолжила показывать более низкие уровни предложения алмазного сырья в соответствии с текущим спросом. По мере того, как в конце года наступает праздничный сезон, мы видим признаки того, что алмазная отрасль восстанавливает баланс между оптовым предложением и спросом", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.