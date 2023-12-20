МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за ноябрь не изменились четвертый месяц подряд и на 1 декабря 2023 года остались прежними, как месяц назад — 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Цены на золото остаются почти неизменными

При этом, стоимость золота в резервах за ноябрь 2023 года увеличилась на 2,15% — до 151,878 миллиарда долларов на 1 декабря с 148,680 миллиарда долларов на 1 ноября. Доля золота в международных резервах немного сократилась до 25,64% с 25,81%.

Банк России в марте текущего года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.

По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.

Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).