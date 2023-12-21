МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. России за два года в рамках механизма параллельного импорта закупила товаров на сумму более 70 миллиардов долларов, сообщил первые вице-премьер России Андрей Белоусов. "Руспродсоюз" поддержал льготы на импорт томатов

В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента России Белоусов отметил, что действия Запада в том числе были направлены на то, чтобы ограничить поступление импортных товаров в страну.

"С учетом того, что в 2021 году на недружественные страны приходилось порядка 50% всего импорта, — это было крайне опасно. Но уже в 2022 году доля импорта из недружественных стран снизилась до 35%, а в 2023 — до 29%. При этом общий объем импорта уже превысил показатели 2021 года – вырос примерно до 300 миллиардов долларов", — сказал Белоусов.

Говоря о том, за счет чего удалось это сделать, первый вице-премьер указал в том числе механизма параллельного импорта.

"Запущен механизм параллельного импорта. Благодаря этому в страну ввезено необходимых товаров на сумму более 70 миллиардов долларов за два года", — сказал он.

Кроме того, он напомнил, что от НДС были освобождены поставки импортного оборудования, не имеющее российских аналогов. Кроме того, было проведено обнуление ввозных таможенных пошлин по ряду товаров.

"Мера позволила бизнесу сэкономить более 130 миллиардов рублей. В том числе, под инвестиционные проекты запущены льготы по ввозным пошлинам. Объем предоставленных льгот уже оценивается в один миллиард рублей. Действует программа поддержки приоритетного импорта, по которой уже выдано льготных кредитов на сумму четыреста миллиардов рублей", — продолжил первый вице-премьер.

Белоусов также подчеркнул, что доля партнеров из дружественных стран в совокупном импорте выросла до 70%.