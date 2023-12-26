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https://1prime.ru/commodities/20231226/842678556.html
В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии
Товарно-сырьевые рынки
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Россия передала Японии некоторое число лабораторий, которые проверят качество рыбы, если проверки ничего не выявят — рестрикции на экспорт рыбной продукции могут снять, заявил... ПРАЙМ, 26.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, япония, поставки рыбы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия передала Японии некоторое число лабораторий, которые проверят качество рыбы, если проверки ничего не выявят — рестрикции на экспорт рыбной продукции могут снять, заявил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных.
Россия ранее ввела ограничения на поставки рыбной продукции из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима".
"Мы передали (Японии — ред.) перечень лабораторий, которые готовы следить за качеством мер, которые принимаются по контролю и мониторингу состояния воды. Если у наших лабораторий будет гарантии того, что данная продукция безопасна, то, возможно, такие ограничения будут сняты", — сказал Двойных в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
В августе Япония начала сбрасывать в океан воду, которая скопилась в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Всего план сброса рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что он полностью соответствует международным стандартам.