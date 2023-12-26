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2023-12-26T21:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231226/842678891.html
Власти установили квоту на вывоз зерна в размере 24 млн тонн в 2024 году
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Кабмин России установил квоту на вывоз зерна из страны с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления правительства. "Объем... ПРАЙМ, 26.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, квота, экспорт зерна
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Кабмин России установил квоту на вывоз зерна из страны с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления правительства.
"Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллиона тонн", — говорится в документе.
Квота на экспорт зерновых из России начинает действовать с 15 февраля. Она предполагает вывоз из России до конца текущего сельскохозяйственного года (до 30 июня) определенного объема зерна и распределяется между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) размер квоты составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам.