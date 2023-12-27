2023-12-27T20:07:54+03:00
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2023
https://1prime.ru/commodities/20231227/842689931.html
Силуанов заявил о продолжении экспорта российских алмазов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Экспорт алмазов из России несмотря на санкции продолжится, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Продолжится, да", — сказал он, отвечая на вопрос о том,... ПРАЙМ, 27.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, алмаз-антей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Экспорт алмазов из России несмотря на санкции продолжится, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Продолжится, да", — сказал он, отвечая на вопрос о том, продолжится ли экспорт алмазов из РФ несмотря на введенные Евросоюзом санкции.
ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Ранее Силуанов заявлял, что санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта.