МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Экспорт алмазов из России несмотря на санкции продолжится, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Российские алмазы доберутся до Евросоюза, заявил эксперт

"Продолжится, да", — сказал он, отвечая на вопрос о том, продолжится ли экспорт алмазов из РФ несмотря на введенные Евросоюзом санкции.

ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Ранее Силуанов заявлял, что санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта.