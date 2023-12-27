КИШИНЕВ, 27 дек — ПРАЙМ. Ограничение импорта зерновых будет действовать в Молдавии до марта, после прекращения режима чрезвычайного положения, который истекает в конце декабря, соответствующее решение приняла в среду Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС), сообщает в среду пресс-служба правительства. Молдавия возьмет кредит у ЕБРР для пополнения запасов газа

В октябре власти Молдавии ввели лицензирование операций импорта зерновых в рамках действия режима ЧП. В декабре парламент Молдавии по предложению правительства одобрил продление чрезвычайного положения еще на 30 дней, начиная с 1 декабря. Премьер-министр республики Дорин Речан в интервью местным СМИ заявлял, что далее режим ЧП продлеваться не будет.

"Сегодня правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о лицензировании импорта ряда зерновых, а именно лицензирование вводится на импорт пшеницы, кукурузы в течение трех месяцев со дня принятия решения", — отмечается в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы правительства.

Заявки на получение лицензии может подать физическое или юридическое лицо. Документы будут рассматривать в специальной комиссии, созданной министром сельского хозяйства, министерства экономики и контролирующих органов.

Летом и в конце осени молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры призывали власти ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Кроме того, протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима чрезвычайного положения.