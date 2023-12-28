МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ВТБ с весны прошлого года продал физическим лицам за иностранную валюту более 6 тонн золотых слитков, что составляет 10% от общего объема продаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. ВТБ предупредил о набирающей популярность схеме мошенничества

Весной прошлого года в России был принят закон, согласно которому до 31 декабря 2023 года включительно уполномоченные банки вправе продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за иностранную валюту. Ранее в декабре Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым это право сохраняется на 2024 год. Также весной 2022 года был принят закон об отмене НДС для физлиц при покупке в банках драгметаллов в слитках.

"С момента старта продаж физического золота без НДС 20% в марте прошлого года клиенты купили в ВТБ за иностранную валюту 6,2 тонны слитков, что составляет 10% от общего объема продаж", — привела пресс-служба комментарий замначальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгения Береснева.

"Возможность купить золотые слитки за иностранную валюту в условиях дедолларизации позволит клиентам переложить средства в защитный инструмент с валютной экспозицией", — отметил также Береснев.

Кроме того, в банке поддерживают продление право банкам продавать за иностранную валюту физлицам золото, так как это важный фактор стимулирования спроса на актив со стороны частных инвесторов.