МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Шесть турецких компаний будут поставлять инкубационное яйцо в Россию с 29 декабря, заявила пресс-служба ведомства. Роковые яйца и рекордные санкции. Названы главные события в экономике

"Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", — указывается в публикации.

Ведомство пояснило, что решение было вызвано нехваткой инкубационного яйца у российских участников внешнеэкономической деятельности. Россельхознадзор также указывает, что оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.

Ранее 24 декабря в Россию прибыла третья партия куриных столовых яиц из Азербайджана в размере 18 тонн (или 306 тысяч штук). Первая партия в количестве 612 тысяч штук прибыла в Россию 19 декабря, вторая (306 тысяч штук) — 21 декабря.