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2023
https://1prime.ru/commodities/20231229/842710804.html
Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий
Товарно-сырьевые рынки
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Шесть турецких компаний будут поставлять инкубационное яйцо в Россию с 29 декабря, заявила пресс-служба ведомства. "Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного... ПРАЙМ, 29.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, яйца, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Шесть турецких компаний будут поставлять инкубационное яйцо в Россию с 29 декабря, заявила пресс-служба ведомства.
"Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", — указывается в публикации.
Ведомство пояснило, что решение было вызвано нехваткой инкубационного яйца у российских участников внешнеэкономической деятельности. Россельхознадзор также указывает, что оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.
Ранее 24 декабря в Россию прибыла третья партия куриных столовых яиц из Азербайджана в размере 18 тонн (или 306 тысяч штук). Первая партия в количестве 612 тысяч штук прибыла в Россию 19 декабря, вторая (306 тысяч штук) — 21 декабря.