МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ подписало постановление, устанавливающее беспошлинный импорт куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года, следует из документа на официальном портале правовой информации. Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий

В середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Постановление, опубликованное 29 декабря в целях реализации этого решения, определяет Минсельхоз РФ уполномоченным органом по выдаче документов, необходимых для беспошлинного ввоза свежих яиц домашних кур. Документ определяет список компаний, которые освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Указывается, что Минсельхоз будет ежедневно размещать на своем официальном сайте данные об остатках объемов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали почти на 59%, еженедельные темпы роста пока замедляются слабо: плюс 3,95% с 19 по 25 декабря против 4,62% неделей ранее. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснял рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев позже выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться. Одной из главных предпосылок он назвал снятие пошлины с импорта яйца.