МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Среднегодовая цена газа на рынке спот по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в по итогам прошедшего года снизилась в три раза, до 40,8 евро за МВт.ч, свидетельствуют данные энергетической компании Elexys. Эксперт ожидает роста биржевых цен на газ в Европе в 2024 году

Стоимость газового контракта с поставкой "на день вперед" составила в прошедшем году в среднем 40,8 евро за МВт.ч (около 455 долларов за тысячу кубометров) по сравнению с 123,3 евро (около 1350 долларов за тысячу кубометров) в 2022 году.

Самый высокий среднемесячный показатель в 2023 году был достигнут в январе — вблизи 720 долларов за тысячу кубометров, а самый низкий — в июле, чуть ниже 340 долларов, следует из данных на сайте Elexys.

Среднесуточные пиковые значения фиксировались в начале прошедшего года — на фоне относительно холодной погоды и высоких темпов отбора из подземных хранилищ газа в Европе. Однако по мере прохождения отопительного сезона газовые котировки снижались. К началу осени европейские компании благодаря теплой погоде, уменьшению потребления газа, стабильным поставкам СПГ заполнили "подземки" почти на 100% и подготовились к новой зиме с большими запасами — более 110 миллиардов кубометров.

Период высоких цен на газ в Европе продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Самый высокий среднемесячный показатель на споте был достигнут в августе 2022 года — примерно 2450 долларов за тысячу кубометров. Осенью того же года цены перешли к устойчивому снижению.