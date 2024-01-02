МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в 2024 году продолжит свой рост, протестирует отметку в 2200 долларов за тройскую унцию и может двинуться дальше — вплоть до 2300-2400 долларов на фоне нестабильной экономической ситуации в мире, перспектив снижения ставок ЕЦБ и ФРС США, а также продолжения скупки этого драгоценного металла центральными банками, прогнозируют отраслевые эксперты, опрошенные РИА Новости. Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом

Стоимость золота на рынке в ушедшем году преимущественно колебалась в диапазоне 1800-2000 долларов за унцию. Вместе с тем в ходе торгов в начале декабря она впервые превысила рекордный в своей истории уровень — 2150 долларов за унцию. Психологическая отметка в 2000 долларов за унцию была преодолена еще весной.

ЗОЛОТЫЕ ВЕРШИНЫ

"В 2024 году золото имеет шансы обновить свои исторические максимумы и подняться выше 2300 долларов за тройскую унцию", — считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Одним из ключевых поводов для интереса к золоту может стать снижение ставок ЕЦБ и ФРС США, начало которого прогнозируется уже весной.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев соглашается, что поддержку ценам на золото, в том числе, должно оказать завершение цикла роста процентных ставок в США. Смягчение позиции ФРС может способствовать ускорению инфляции и снижению доходностей долговых инструментов. В этой ситуации привлекательность золота как средства сохранения капитала увеличится. В Минфине отметили рост производства ювелирных изделий из золота

"Обновление исторических вершин в золоте в 2024 году вполне возможно, превалируют драйверы в пользу дальнейшего роста драгметалла. Котировки могут достичь 2200-2400 за тройскую унцию", — полагает Пучкарев. Поддержать спрос помогут и дальнейшие закупки золота мировыми ЦБ в целях диверсификации золотовалютных резервов.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин также ожидает, что цены на золото продолжат рост. "Полагаем, что котировки драгметалла уже в начале 2024 года могут выйти в район 2100-2150 долларов за унцию. В случае падения реальных процентных ставок можно ждать, что золото преодолеет предыдущие исторические максимумы и поднимется в район 2200-2250 долларов", — поделился мнением эксперт.

РИСКИ — ДРАЙВЕРЫ РОСТА

В целом "поводов для новых ценовых рекордов жёлтого металла достаточно много", ведь по своей сути золото — это защитный инструмент от многообразных рисков, которые в современной глобальной финансовой системе возникают постоянно, отмечает Кочетков. В холдинге Sokolov предсказывают ювелирному рынку России существенный рост

"Прежде всего, покупки золота центральными банками продолжатся. Недоверие к финансовой системе Запада не только остаётся стабильно высоким, но даже усиливается благодаря периодическим заявлениям о намерении использовать, или конфисковать российские активы. В этом случае золото выступает в качестве материальной формы денег, обладающих анонимностью", — поясняет аналитик.

Вместе с тем, по его оценкам, продолжается рост несостоятельности американского доллара. "Долг США в ближайшее время может превысить 34 триллиона долларов. Чем выше долг США, тем больше недоверия будет к американской валюте, а главной защитой в данном случае тоже будет выступать золото", — заключил Кочетков.

Кроме того, как допускают эксперты, дополнительный элемент нестабильности на рынок всегда может привнести очередной всплеск геополитической напряженности в мире.

"Мы ожидаем, что цены на золото в 2024 году будут находиться в диапазоне 2000-2200 долларов за унцию. При этом мы не исключаем краткосрочные движения цены на золото в более широком диапазоне 1900-2300 долларов за унцию. Рост золота выше 2300 долларов возможен лишь в случае резкого усиления инфляционных ожиданий и/или нарастания геополитических рисков", — считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.