МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, и уже 2 января поставки обновили исторический суточный рекорд, сообщила компания. В "Газпром нефти" зафиксировали рост потребления кофе на ее заправках

"В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Более того, уже 2 января этот новый уровень был превышен и "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям, также сообщила компания.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.

"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

"Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

Компания отметила, что"Газпром" по итогам 2023 года поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа, на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств и в полтора раза больше, чем в 2022 году.

Газопровод "Сила Сибири" в 2025 году выйдет на полную экспортную производительность — 38 миллиардов кубометров газа в год, сообщил "Газпром".

Указывается, что суточные рекорды поставок газа на протяжении 2023 года по газопроводу "Сила Сибири" говорят о заинтересованности Китая в трубопроводном газе из России и надежности "Газпрома" как поставщика.

Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого с CNPC подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.