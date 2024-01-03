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Первая партия яиц из Турции поступила в Россию
Товарно-сырьевые рынки
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Россельхознадзор проконтролировал первую поставку турецких пищевых яиц в Россию, сообщается в материалах ведомства. "3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая... ПРАЙМ, 03.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, турция, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор проконтролировал первую поставку турецких пищевых яиц в Россию, сообщается в материалах ведомства.
"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — сообщило ведомство.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. В период с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана.
Теперь начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин РФ разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.