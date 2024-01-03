МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор проконтролировал первую поставку турецких пищевых яиц в Россию, сообщается в материалах ведомства. В Россию полгода разрешено ввозить беспошлинно до 1,2 млрд куриных яиц

"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — сообщило ведомство.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. В период с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана.

Теперь начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин РФ разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.