МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Сокращение поставок российской нефти в Индию в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова министра нефти Индии Хардип Сингх Пури. СМИ: Индия планирует приостановить добычу угля после 2030 года

Как ранее отмечало издание, ввоз российского "черного золота" в Индию сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года из-за ужесточения американских антироссийских санкций: ценовой потолок 60 долларов на российское сырье.

«Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — уточнил Пури.

Bloomberg указало, что министр не упоминал потолок цен на нефть из России.

Индия является одним из крупнейших импортеров сырой нефти в Азии и стала крупным покупателем российских углеводородов после начала СВО и введении ограничительных мер против России со стороны Запада.