2024-01-03T20:29:00+03:00
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Индия назвала свою версию сокращения поставок российской нефти
Товарно-сырьевые рынки
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Сокращение поставок российской нефти в Индию в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова... ПРАЙМ, 03.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, индия, россия, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Сокращение поставок российской нефти в Индию в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова министра нефти Индии Хардип Сингх Пури.
Как ранее отмечало издание, ввоз российского "черного золота" в Индию сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года из-за ужесточения американских антироссийских санкций: ценовой потолок 60 долларов на российское сырье.
«Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — уточнил Пури.
Bloomberg указало, что министр не упоминал потолок цен на нефть из России.
Индия является одним из крупнейших импортеров сырой нефти в Азии и стала крупным покупателем российских углеводородов после начала СВО и введении ограничительных мер против России со стороны Запада.