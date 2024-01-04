МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Посредством введения антироссийских санкций страны Запада разрушают свои собственные экономики, считает депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, написав об этом в соцсети X. Евросоюз ввел санкции против компании "Алроса"

"В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт", — заявил политик.

Ранее сообщалось, что 3 января Евросоюз наложил санкции на крупнейшего российского производителя алмазов "Алросу" и генерального директора компании Павла Маринычева.

18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. Евросоюз заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.