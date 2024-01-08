МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Искусственные алмазы представляют собой отдельный и весьма перспективный сегмент мирового рынка, и он будет и дальше расти на фоне дефицита природных камней, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Во Франции раскритиковали ЕС за санкции против российских алмазов

В последние три года в мире держится рекордный спрос на ювелирные украшения с природными бриллиантами, оценивает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

Вместе с тем, "со следующего года мы видим исчерпание сформированного в предыдущие года запаса природных бриллиантов в системе. Рынок может столкнуться с реальным кризисом дефицита природных камней", отметил он, добавив, что есть значительный потенциал роста цен на природные камни в следующие год-полтора.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА

В то же время существует рынок искусственных, синтетических алмазов и бриллиантов из них. Российские алмазы доберутся до Евросоюза, заявил эксперт

"В 2023 году утвердился тренд на рост спроса на искусственные алмазы, доля которых в США – крупнейшем потребителе алмазов — достигла по масштабам почти половины, а по стоимости — четверти общего объема рынка", – отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Но рынок искусственных камней из-за значительной разницы в цене (бриллиант "искусственный" стоит в среднем на 90% дешевле) с природными бриллиантами рассматривается как отдельный сегмент рынка ювелирных украшений "на каждый день", и этот сегмент в три раза превышает рынок природных бриллиантов оценивает Красноженов.

У искусственных камней огромная емкость рынка в категориях 100-500 долларов, и это тот сегмент, который почти не пересекается с природными бриллиантами, очертил он границу между рынками ювелирных изделий из природных и синтетических бриллиантов.

"Рост спроса на искусственные бриллианты вызвал рост мощностей (новые мощности только продолжают выходить на рынок), что, в свою очередь, привело к росту предложения и снижению цен на них", — продолжил эксперт.

В итоге в мире наблюдается как рост промышленного производства синтетических бриллиантов, так и увеличение спроса на них, заключает Красноженов.