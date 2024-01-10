МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2023 года вырос в 2,6 раза (+159%) в сравнении с предыдущим годом — до 83,7 тонны, с серебром — в 1,8 раза (+83%)— до 143,8 тонны, сообщает биржа. Стоимость БПИФ денежного рынка, обращающихся на Мосбирже, резко выросла

В денежном выражении на Московской бирже в 2023 году заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей годом ранее. Объем торгов в декабре 2023 года составил по 9,8 тонны золота и серебра на общую сумму 56,6 миллиарда рублей (в том числе по серебру — 0,7 миллиарда рублей).

По итогам 2022 года физический объем сделок с золотом на Московской бирже составил 32,3 тонны, с серебром — 78,7 тонны, общая сумма сделок — 122,8 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Мосбирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ, выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгметаллов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра на сегодняшний день являются 98 организаций: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на Мосбирже.